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Четверг, 13 сентября 2018, 09:20 мск

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Трамп прокомментировал подписанный указ о новых жестких санкциях

Фото: leparisien.fr

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал подписанный им указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы еще одной строкой в списке жестких мер по защите избирательной системы Соединенных Штатов.

«Подписав этот указ, я добавил еще одну строку в историю введения самых жестких мер на сегодня любым из президентов Соединенных Штатов ради защиты нашей избирательной системы», – говорится в его заявлении, распространенном Белым домом.

Трамп подчеркнул, что теперь в преддверии промежуточных выборов в конгресс, которые намечены на ноябрь этого года, американцы могут быть уверены в том, что власти «неустанно работают, чтобы гарантировать безопасность демократии от иностранных угроз».

Отметим, что новый документ предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и госдеп, смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства. Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций – замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.09.18

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