Трамп угрожает выходом США из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, Штаты покинут ВТО, если организация не станет лучше относиться к возглавляемой им страной. «Если она (организация – прим. ред.) не изменится, я выйду из ВТО», – приводит слова Трампа агентство Bloomberg.

Трамп и ранее грозил выходом США из состава международной организации. Соответствующее заявление он делал в статусе кандидата в президенты страны. В частности, он говорил, что США выйдут из ВТО, если его планы по защите производства внутри страны за счет тарифов встретят сопротивление.

Возглавив США, Трамп не раз критиковал ВТО за несправедливое, по его мнение, отношение к Вашингтону. «ВТО очень плохо обращалась с Соединенными Штатами, и я надеюсь, что они изменят свое поведение. Они очень плохо обращались с нами в течение многих лет, и именно поэтому мы были в невыгодном положении в ВТО», – говорил Трамп в июле 2018 года.

Отметим, что заявления Трампа звучат на фоне развернувшейся торговой войны между Штатами и Китаем. Как писал «Новый День», Вашингтон объявил об одностороннем повышении тарифов на китайские товары, что спровоцировало ответные меры со стороны Пекина.

Напомним, ВТО была образована в 1995 году. Ее цель – либерализация международной торговли. Организация служит площадкой для обсуждения торговых соглашений между странами, а также для разрешения торговых споров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.08.18

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