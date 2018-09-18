США ввели новые пошлины на товары из Китая на сумму 200 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах в размере 10% на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов. Новые пошлины вступят в силу 24 сентября. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Ставка в 10% будет действовать до конца 2018 года, с 1 января пошлины вырастут до 25%. Кроме того, американский президент пригрозил введением новых ввозных тарифов. «Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере ​267 млрд долларов», – заявил Трамп.

По словам президента, Торговое представительство США выяснило, что власти КНР проводят недобросовестную политику в отношении американских технологий и интеллектуальной собственности. В частности, китайские компании принуждают своих партнеров из США передавать право на дальнейшее использование технологий, что угрожает здоровью и процветанию экономики Соединенных Штатов.

«Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению», – заключил Трамп.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пекин может отказаться от участия в торговых переговорах с Вашингтоном в случае введения новых пошлин. Очередной раунд американско-китайских переговоров должен состояться на этой неделе.

Когда Дональд Трамп пришел к власти в 2016 году, он сразу заговорил о защите американских производителей по всему миру, угрожая введением ограничительных мер на ввоз товаров в США. В Евросоюзе опасаются, что Вашингтон развяжет торговую войну. В августе Трамп ввел пошлины на китайские товары на сумму 16 млрд долларов с тарифной ставкой в 25%. Китай предпринял аналогичные меры в отношении американской продукции.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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