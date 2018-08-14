Трамп ополчился на РФ и КНР, увеличив оборонный бюджет и предусмотрев новые санкции

Президент США Дональд Трамп утвердил расходы на оборону в 2019 году. На эти цели из американского бюджета планируется выделить $716 млрд, что больше на $24 млрд, чем годом ранее. Из этих же средств будет оказана военная помощь Украине, а также предприняты меры по сдерживанию России, Ирана, Китая и КНДР. Церемония подписания состоялась на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована десятая горная дивизия США, и транслировалась в Periscope.

В соответствии с документом, число военнослужащих вырастет примерно на 16 тыс. человек. На 2,6% увеличится их денежное довольствие. Кроме того, предусматривается средства на строительство 12 новых кораблей, двух подводных лодок, трех скоростных судов береговой охраны и 93 многоцелевых истребителей F-35 и вертолетов. Закон также предполагает реализовывать меры по развитию возможностей США по нанесению «быстрого удара обычными видами вооружения», что объясняется разработкой гиперзвукового оружия в России и Китае.

Подписанный Трампом оборонный бюджет предусматривает новые санкции против РФ. В частности, ограничительные меры коснутся лиц, связанных с российской разведкой. Перечень граждан Белый дом предоставит конгрессу в течение 90 дней. По данным ТАСС, речь идёт о лицах, которые участвовали в деятельности, связанной с российской разведкой и представителями Минобороны.

Китай в свою очередь считает, что новый оборонный бюджет США – вмешательство во внутренние дела КНР. В Пекине также заявили, что Вашингтон преувеличивает уровень конфронтации двух стран.

«Содержание закона об оборонном бюджете изобилует мышлением холодной войны, преувеличивает уровень китайско-американского противостояния, является вмешательством во внутренние дела Китая, нарушением китайско-америкаснких коммюнике, подрывает атмосферу развития китайско-американских межармейских отношений, наносит ущерб китайско-американскому взаимодоверию и сотрудничеству», – говорится в заявлении министерства обороны КНР.

Как передает РИА «Новости», китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и уже сделала представление американской стороне.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.08.18

Водителя убитых в Африке российских журналистов поместили в тюрьму. / Между Гавелом и Милошевичем: распад Украины будет «полубархатным». / В рядах ИГ назрел раскол из-за тяжелого ранения главаря запрещенной организации. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»