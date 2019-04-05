Китай приветствовал идею Трампа о снижении военных расходов

Президент США Дональд Трамп посетовал, что его страна, Китай и Россия тратят слишком много средств на производство вооружений, в том числе и ядерного. Своими мыслями американский лидер поделился в ходе переговоров с китайским вице-премьером Лю Хе, которые состоялись в Вашингтоне, сообщает Reuters. Трамп полагает, что сэкономленные деньги стоит направлять в иные сферы. Лю Хе в свою очередь назвал эту идею хорошей.

Как передает агентство, основная часть вопросов встречи была посвящена теме торгового соглашения между КНР и США. По мнению сторон, им удалось добиться значительного прогресса в данном направлении. Трамп предположил, что договор будет подписан примерно через месяц.

Впрочем, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер признал, что существует несколько важных вопросов, которые сторонам пока не удалось согласовать. В частности, речь идет об импортных пошлинах и защите интеллектуальных прав.

Стоит отметить, что в 2019 году из американского бюджета на оборону планируется выделить $716 млрд, что больше на $24 млрд, чем годом ранее. Российская оборонка в 2019 году получит $21,12 млрд, что в 34 раза меньше, чем у США. По мнению наблюдателей, на этом фоне предложения США о сокращении расходов на вооружения выглядят комично.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.04.19

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