Россия беспрецедентно увеличила расходы на оборону и безопасность

Беспрецедентным назвал объем расходов РФ на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность директор департамента бюджетной политики Минфина РФ Анатолий Попов. В проекте федерального бюджета на предстоящие три года вместе с закрытой частью эта цифра составит 30% от общей расходной части государственной казны.

Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составит 1,160 триллиона рублей за три года, передает «Прайм» со ссылкой на заявление Попова. На заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности чиновник подчеркнул, что «это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось».

Каждый год объем расходов на эти цели будет расти. В частности, в 2019 году военные и силовики получат 1,382 триллиона рублей, в 2020 году 2,456 триллиона рублей, и 2,523 триллиона рублей в 2021 году. Попов подчеркнул, что такие цифры значатся в открытой части бюджета.

Москва, Татьяна Дорофеева

Политика. Другие новости 06.11.18

В Госдуме заговорили о пошлинах на новогодние елки. / Эксперимент со школьными электронными досками: московские учителя «продались за 10 тысяч». / «Крыса, которая не сбежит»: Генпрокурор Украины Луценко лукавит со своей «отставкой». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»