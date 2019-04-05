Кремль поддержал предложение Трампа снизить расходы на вооружение

В Кремле прокомментировали призывы президента США Дональда Трампа к сокращению расходов на вооружение ведущими мировыми державами. По словам Трампа, об этом могли бы договориться США, Россия и Китай.

В администрации президента РФ эти слова восприняли позитивно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания, высокой оценки», – приводит слова представителя Кремля «Интерфакс». Песков при этом подчеркнул, что «очень важно, чтобы этот призыв не ограничивался декларациями». По его словам, в Москве ждут конкретных, положенных на бумагу инициатив и предложений. Пресс-секретарь президента добавил, что на данный момент формализованных предложений российские власти не получали.

Как сообщал «Новый День», идею о сокращении трат на оружие Трамп высказал в ходе переговоров с китайским вице-премьером Лю Хе, которые состоялись в Вашингтоне. Американский президент считает, что сэкономленные деньги стоит направлять в иные сферы. Лю Хе в свою очередь счел эту инициативу хорошей.

Стоит отметить, что в 2019 году из американского бюджета на оборону планируется выделить $716 млрд, что по сравнению с прошлым годом больше на $24 млр. Российская оборонка в 2019 году получит $21,12 млрд, что в 34 раза меньше, чем у США. По мнению наблюдателей, на этом фоне предложения США о сокращении расходов на вооружения выглядят комично.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.04.19

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