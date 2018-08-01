Трамп хочет задрать пошлины на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность повышения ввозных пошлин на произведенные в Китае товары стоимостью $200 млрд на 25%, а не на 10%, о чем он предупреждал ранее, сообщили агентство Bloomberg и газета Washington Post со ссылками на собственные источники.

Вашингтон уже ввел 25-проценую пошлину на импортируемые из КНР товары суммарной стоимостью $35 млрд и планирует в ближайшие дни увеличить эту сумму еще на $16 млрд. В 2017 году дефицит США в торговле с Китаем составил $376 млрд. Повышением тарифов и давлением на Китай Трамп рассчитывает выровнять торговый баланс. При этом американский президент угрожает поднять пошлины на весь китайский импорт, превышающий $500 млрд.

Пекин не собирается мириться с действиями Вашингтона и реагирует зеркально, повышая тарифы на импорт из США. Китай заявляет, что заинтересован в справедливых торговых отношениях, а развязанная Соединенными Штатами торговая война окажет серьезное отрицательное влияние не только на мировой рынок, но и на сами США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.08.18

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