Москва настроилась на торговую войну с США

Дальнейшее усиление антироссийских санкций со стороны США можно расценивать как объявление экономической войны. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», – заявил глава правительства.

Дмитрий Медведев также напомнил, что антироссийские санкции вводились и ранее. «Наша страна в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. Для чего это делается? Для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле», – пояснил премьер, добавив, «несмотря на все сложности советского периода», Россия «неплохо развивалась» в начале ХХ века, «были периоды бурного развития, и это многим не нравилось», в первую очередь, США и ряду их союзников. «Ничего не изменилось и сейчас», – заметил Медведев.

Он также привел пример недобросовестной экономической конкуренции, напомнив, что США пытаются ограничить поставки российского газа в Европу ради продажи своего сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, «все это было упаковано в один закон, и, несмотря на то, что это абсолютно не рыночная и антиконкурентная мера, направленная на то, чтобы удушить наши возможности, это превратилось в политику».

Медведев указал, что Вашингтон ведет политику протекционизма и в отношении других стран, в частности, Китая. «Это, конечно, не нравится китайцам, это никому не нравится, и наша задача – всем этим мерам противостоять», – подчеркнул он.

Как писал «Новый День», 8 августа госдепартамент объявил, что с 22 августа США введут новые антироссийские санкции из-за якобы имевшего место использования Москвой химического оружия в английском Солсбери. Вероятно, ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. Первый вступит в силу через 15 дней. Он предполагает наложение запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения.

Второй пакет может вступить в силу через 90 дней. Он предполагает возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

Ранее британские власти заявили, что 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 («Новичок») причастна Россия. Москва это отрицает, а каких-либо доказательств страны Запада предоставить не смогли. Кроме того, спецслужбы Великобритании уничтожили все вещественные доказательства с места вероятного отравления Скрипалей. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Комментируя введение новых санкций, МИД России назвал планы Белого дома «сговором США и Великобритании» и пообещал зеркальный ответ, напоминает РИА «Новости».

На этом фоне очень странно звучит заявление официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт. Она заверила, что с помощью санкций США надеются на улучшение российско-американских отношений. «Мы бы хотели иметь более хорошие отношения с российским правительством. И санкции – это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем попытаться настроить какое-либо правительство на улучшение поведения, я говорю в широком смысле слова», – заявила она.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.08.18

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