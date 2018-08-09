США хотят полностью закрыть экспорт в Россию

США ввели «драконовские» санкции против России под надуманным предлогом, не дав никаких объяснений, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. «Восьмого августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые «драконовские» санкции под надуманным предлогом «использования правительством Российской Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало», – следует из заявления дипмиссии.

Там также отметили, что «на уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения». Кроме того, российские дипломаты подчеркнули, что Россия по-прежнему настаивает на транспарентном расследовании инцидента в британском Солсбери и наказании виновных, и предлагает США предать гласности переписку по этому вопросу.

Как напоминает РИА «Новости» 8 августа госдепартамент объявил, что с 22 августа США введут новые антироссийские санкции из-за якобы имевшего место использования Москвой химического оружия в Солсбери. Вероятно, ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. Первый вступит в силу через 15 дней. Он предполагает наложение запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения.

Второй пакет может вступить в силу через 90 дней. Он предполагает возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

Как писал «Новый День», британские власти заявили, что 4 марта в английском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 («Новичок») причастна Россия. Москва это отрицает, а каких-либо доказательств страны Запада предоставить не смогли. Кроме того, спецслужбы Великобритании уничтожили все вещественные доказательства с места вероятного отравления Скрипалей.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.08.18

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