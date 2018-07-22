Торговая война – это реальность: Франция попросила США включить здравый смысл

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что торговая война, которую развязали США, уже идет. Более того, все государства «большой двадцатки» осознают, что взаимные ограничения угрожают развитию мировой экономики. В то же время первого шага в урегулировании ситуации Евросоюз ждет от Вашингтона.

Ле Мэр призвал США «включить здравый смысл и уважать правила и своих союзников», передает Reuters. «Все в G20 осознают, что торговая война – реальность, которая является угрозой для мирового роста экономики», – заявил французский министр.

По его мнению, именно Белый дом должен сделать первый шаг, «речи об официальном предложении со стороны Еврокомиссии по торговому диалогу быть не может – у Европы не останется другого выхода, кроме введения ответных мер».

Кроме того, Ле Мэр подчеркнул, что бизнес ЕС находится в невыгодном положении по сравнению с конкурентами из США. «Нельзя мириться с тем, что наши малые и средние предприятия должны платить более высокие налоги, чем Google, Amazone, Facebook. Речь идет о справедливости», – отметил министр.

Накануне Международный валютный фонд заявил об угрозе торговой войны для мировой экономики. Глава МВФ Кристин Лагард во время встречи с министрами финансов и главами Центробанков стран «большой двадцатки» заявила, что пошлины и тарифы США «безусловно оказывают влияние, и при худшем сценарии могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5%».

Как ранее сообщал «Новый День», введение первых заградительных мер одобрил президент США Дональд Трамп, давний сторонник протекционистской политики. Сначала под ограничения попали товары из Китая, затем меры распространились на продукцию европейских государств и России. С 1 июня Вашингтон ввел пошлины на алюминий и сталь из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Брюссель ответил введением тарифа в 25% на ввоз американских продуктов питания, табачных изделий, виски, одежды и прочего.

20 июля Трамп заявил, что готов пойти дальше и в случае необходимости обложить пошлинами весь импорт из КНР, который оценивается в полтриллиона долларов.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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