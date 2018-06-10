Путин обеспокоился последствиями выхода США из ядерной сделки с Ираном

Выход США из ядерной сделки с Ираном, способен увеличить напряженность и дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, заявил в ходе расширенного заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао президент России Владимир Путин.

«Безусловно, наши страны не может не беспокоить то, что сейчас происходит вокруг иранской ядерной программы. Выход США из всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать обстановку», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

По его словам, Россия остается приверженной к выполнению всех условий соглашения. «Россия выступает за последовательное, неукоснительное выполнение этого плана. Со своей стороны продолжим выполнять все взятые на себя обязательства», – заявил он.

О решении президента США Дональд Трамп о выходе страны из ядерного соглашения с Ираном, которое подразумевало отмену санкций в обмен на остановку ядерной программы стало известно в мае. «Мы введем экономические санкции против Ирана на высочайшем уровне», – сказал он после того как ознакомился с «ядерным архивом» Ирана, который был предоставлен премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Эти документы были собраны и подготовлены израильской разведкой. Согласно заявлению Тель-Авива, эти документы свидетельствуют о нарушении Ираном условий соглашения и продолжении работ над ядерным оружием.

США добились отмены ряда крупных контрактов с Ираном. Так, например, Boeing отказался от поставок в страну пассажирских лайнеров. Соглашение о продаже самолетов было заключено в 2016 году, после снятия санкций, и подразумевало поставку 80 самолетов, напоминает РБК. Стоимость контракта оценивалась в $16,6 млрд. Власти Ирана уже заявили о намерении подать в международный суд на Boeing из-за разрыва контракта.

После выхода США из ядерной сделки мировые информагентства сообщили, что Вашингтон попросил крупные нефтедобывающие страны нарастить добычу нефти, чтобы снизить цены на «черное золото» ради оказания давления на Тегеран. Вчера, 9 июня, The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Эр-Рияде и данные компании Kpler, сообщила, что Саудовская Аравия впервые за два года нарастила добычу нефти и ее экспортные поставки.

Как писал «Новый День», соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана.

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.18

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