Торговая война набирает обороты. США грозят Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении новой пошлины на произведенные в Китае товары. Сбор в размере 10% может быть введен в отношении китайских товаров на сумму 200 млрд долларов, сообщает Reuters.

Трамп также сообщил, что дал указание торговому представителю США определить, какие именно товары следует обложить могут попасть под требование о новых пошлинах. Американский лидер назвал это ответом на решение Китая повысить тарифы на американский импорт.

«После завершения юридического процесса эти пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свои действия, и если он настаивает на введении новых тарифов, о которых заявлял недавно», – сказал Трамп.

В свою очередь Китай предупредил США о зеркальном ответе в случае введения новых ограничений. В частности, Министерство торговли страны сообщило, что «если США сойдут с ума и опубликуют такой список, Китаю придется принять всеобъемлющие количественные и качественные меры и решительно ответить», пишет Bloomberg.

Как писал «Новый День», ранее Трамп обвинил Китай в воровстве американских технологий и анонсировал введение пошлины в размере 25% на китайский импорт на сумму 50 млрд долларов. Новые правила начнут действовать с 6 июля. Под их действие попадают около 1,1 тысячи товаров из КНР. Китай в ответ ввел аналогичную пошлину на 659 товаров из США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.06.18

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