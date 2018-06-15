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Пятница, 15 июня 2018, 09:47 мск

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Экономическая война в разгаре: США заявили о пошлинах на товары из КНР

Правительство США заявило о намерении ввести пошлины на импорт китайских товаров и услуг. В перечень входит от 800 до 900 наименований, сообщает CNBC News со ссылкой на источник. Телеканал также сообщает, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп примет окончательное решение по списку китайских товаров и услуг, импорт которых в США будет облагаться пошлиной.

Администрация Трампа указала на «уступки» – в первоначальном списке значилось около 1,3 тыс. наименований. Как пишет «Газета.ру», ранее советник Трампа Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай пока не договорились по вопросам торговых отношений. Он также отметил, что Вашингтону следует сократить крупный дефицит США в торговле с Китаем.

Вашингтон, Иван Гридин

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