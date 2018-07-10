Швейцария пожаловалась в ВТО на действия США

Швейцария обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия США. Речь идет введенных американцами пошлинах на импортные сталь и алюминий, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства экономики страны.

«С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно заявлению США, были введены для защиты национальной безопасности, являются необоснованными», – считают в Цюрихе. Швейцария стала уже восьмым членом ВТО, который начал процесс против пошлин США в рамках ВТО.

Вашингтону отводится 60 дней для урегулирования спора. На первой стадии процедуры разрешения споров в ВТО проводятся консультации сторон, которые предусматривают поиск участниками спора взаимоприемлемых решений для его урегулирования. В случае если договоренности не будут достигнуты, Швейцария сможет обратиться напрямую в ВТО с запросом о создания группы арбитров, которым и будет поручено разобрать дело.

По данным Таможенной службы Швейцарии, в 2017 году общий объем экспорта товаров и услуг составил 295 млрд швейцарских франков, из которых на долю металлов пришлось только 14 млрд франков. По данным Торгового представительства США, в 2016 году общая стоимость товаров, ввезенных в США из Швейцарии, составила $36,3 млрд, из них $10 млрд – это лекарства, $5 млрд – золото, драгоценные металлы и камни, $3,1 млрд – оптические и медицинские инструменты. По данным Всемирного банка, общая стоимость экспорта металлов из Швейцарии в США в 2016 году составила примерно $457 млн, тогда как экспорт металлов из Швейцарии в Германию в том же году составил свыше $3,34 млрд.

Как писал «Новый День», ранее с жалобой на решение США о пошлинах в ВТО обратились Россия, Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия. По словам главы Минэкономразвития России Максима Орешкина, «причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры».

9 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Решение было принято по итогам расследования Министерства торговли США. Чиновники пришли к выводу, что импорт этих металлов грозит «национальной безопасности» страны, подрывая позиции американских металлургов.

Как напоминает РБК, Швейцария уже имеет опыт обращения в ВТО по поводу американских пошлин на сталь. В 2002 году президент Джордж Буш, основываясь на результатах специального расследования, ввел пошлины на импорт стали. Максимальной пошлиной в 30% были обложены тогда поставки горячего и холодного проката, а также оцинкованной стали. В 2003 году Бразилия, Китай, ЕС, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Норвегия и Швейцария выиграли спор, и ВТО признала неправомерность введения пошлин США.

Цюрих, Иван Гридин

Цюрих. Другие новости 10.07.18

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