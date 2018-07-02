СМИ: США готовят новый закон, позволяющий игнорировать требования ВТО

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила законопроект, который позволит Вашингтону отказаться от выполнения норм Всемирной торговой организации (ВТО). В том случае, если документ будет принят, это приведет к появлению множества новых пошлин, что усугубит напряженность в сфере мировой торговли.

«Закон Соединенных Штатов о справедливых и взаимовыгодных тарифах» позволяет президенту США утверждать пошлины на импортные товары без одобрения Конгресса в обход принципов ВТО, сообщает портал Axios со ссылкой на проект документа.

Законопроект был подготовлен сотрудниками Белого дома, министерства торговли и аппарата представителя США на торговых переговорах по просьбе Дональда Трампа, который неоднократно говорил, что разочарован несправедливым дисбалансом пошлин, который ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение перед другими государствами.

Инициатива подобна выходу США из ВТО. Собеседник издания выразил уверенность, что Конгресс не позволит главе государства получить такие полномочия. Большинство чиновников, работающих над документов, также считают его нереалистичным. В свою очередь глава Национального совета по торговле при президенте Питер Наварро верит в то, что инициативу Конгресс поддержит.

Ранее США ввели пошлины на импорт стали и алюминия. Страны Европейского союза назвали этот шаг незаконным и потребовали от Трампа изменить решение. Американский лидер в ответ обвинил ЕС в протекционизме и заявил, что европейцы такие же плохие торговые партнеры, как и китайцы.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 02.07.18

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