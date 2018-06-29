Россия подала иск в ВТО из-за пошлин США

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) к США. Москва обжаловала дополнительные пошлины на сталь и алюминий, введенные Вашингтоном, сообщили в Минэкономразвития РФ. «РФ направила запрос на консультации с Соединенными Штатами Америки в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с дополнительными пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий», – рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия. Консультации – первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора», – приводит «Интерфакс» слова министра.

Как писал «Новый День», дополнительные импортные пошлины были введены США с 23 марта 2018 года. На сегодняшний день пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% распространяются на импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики принять ответные меры на вводимые США пошлины. Об этом глава кабмина сообщил в ходе совещания по вопросам международной торговли. «Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран, эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой. И нам нужно подумать о введении ответных мер», – сказал Медведев.

Он также отметил, что, вступая в ВТО, Россия взяла на себя обязательства, которые продолжает выполнять. «Вполне естественно, что мы рассчитываем, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила. К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию: без каких-либо легальных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры», – сказал Медведев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.06.18

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