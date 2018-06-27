Медведев велел подготовить ответ на новые пошлины США и продлить санкции в отношении ЕС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики принять ответные меры на вводимые США пошлины на импортную сталь и алюминий. Об этом глава кабмина сообщил в ходе совещания по вопросам международной торговли.

«Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран, эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой. И нам нужно подумать о введении ответных мер», приводит «Интерфакс» слова Медведева.

Кроме того, глава кабмина отметил, что в преддверии очередной пролонгации антироссийских экономических санкций со стороны стран Евросоюза необходимо рассмотреть вопрос о продлении действия ответных мер на 2019 год.

«Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу. И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 год», – сказал Медведев.

При этом глава правительства отметил, что, вступая во Всемирную торговую организацию (ВТО), Россия взяла на себя обязательства, которые продолжает выполнять. «Вполне естественно, что мы рассчитываем, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила. К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию: без каких-либо легальных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры», – сказал Медведев.

Он добавил, что Россия столкнулась с этим напрямую, когда в нарушение правил свободной торговли в отношении российского бизнеса были применены жесткие экономические санкции.

Ранее министр экономики РФ Максим Орешкин заявлял, что в числе ответных меры на введение американцами импортных пошлин на сталь и алюминий может стать повышение таможенных сборов на выпущенные в США автомобили.

Москва, Иван Гридин

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