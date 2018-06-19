Правительство РФ решилось на ответные меры: товары из США обложат пошлиной

Правительство РФ анонсировало введение «балансирующие мер» в ответ на протекционистские шаги США, которые ранее объявили о введении заградительных пошлин на металлургическую продукцию. Как сообщил сегодня глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, Россия воспользовалась правом на ответные шаги.

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», – сказал Орешкин, чьи слова цитирует «Интерфакс».

Министр уточнил, что дополнительные импортные пошлины на американские товары начнут применяться в ближайшее время. «Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели», – отметил Орешкин.

Примечательно, что минэкономразвития пока не раскрывает список товаров, которые будут затронуты решением о введении доппошлин.

Как сообщалось ранее, в марте 2018 года США ввели импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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