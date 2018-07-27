Coca-Cola ответит на алюминиевые пошлины Трампа повышением цен

Гендиректор компании Coca-Cola Джеймс Квинси заявил о намерении повысить цены на напитки из-за введения президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на алюминий, сообщает CNBC News. Причина проста – из этого материала изготавливаются банки для напитка розлива напитков. «Стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда», – отметил Квинси.

Он также рассказал, что теперь компания и ее партнеры работают над планом развития бизнеса в новых условиях. «Пошлины на металлы – это один из многих факторов, которые заставили нас в середине года объявить о росте цен», – добавил гендиректор компании. Однако он не стал уточнять, на сколько вырастут цены и когда это произойдет. Не рассказал он и о том, коснется ли это решение рынков за пределами США.

Как писал «Новый День», Трамп утвердил ввозные пошлины на сталь и алюминий (25% и 10% соответственно) 9 марта. Изначально эта норма не касалась стран Евросоюза, Мексики и Канады, однако с 1 июня она распространилась и на эти государства. По словам Трампа, страны должны начать справедливо относиться к США. «Если мы не облагаем пошлинами товары других стран, а они требуют [от нас] 25, 50 или 100% пошлины, это нечестно», – заявлял политик.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.07.18

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