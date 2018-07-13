Китай резко ответил США на обвинения в краже интеллектуальной собственности

Обвиняя Китай в принуждении к передаче технологий и незаконном присвоении интеллектуальной собственности, США игнорируют исторические факты, и это неприемлемо. Такое заявление сделал в ходе состоявшейся сегодня, 13 июля, очередной ведомственной пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, после начала политики реформ и открытости низкая себестоимость труда в Китай при слиянии с международным капиталом и технологиями стимулировали стремительный экономический рост страны, продвигали процветание мировой экономики в целом и принесли огромную выгоду иностранным компаниям. Это сотрудничество в полной мере является добровольными действиями китайских и иностранных компаний, основывающимися на коммерческих контрактах, подчеркнул Гао Фэн.

Он также отметил, что по прошествии стольких лет компании с иностранным капиталом на территории Китая собрали огромные доходы и получили большую выгоду, однако правительство США начинает обвинять Китай в принуждении к передаче технологий и незаконном присвоении интеллектуальной собственности. «Это не только искажает политику реформ и открытости и исторические факты, но и подрывает деловое доверие и в целом идет вразрез с духом договорных отношений. Китай видит в таких действиях значительную опасность, они могут расшатать основы системы рыночной экономики и свободы предприятий», – заявил Гао Фэн.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что американские компании, работающие на китайском рынке, выступили против торговой войны с Китаем. Заявление было опубликовано Американской торговой палатой в КНР. На сегодняшний день на китайском рынке оперируют 434 компании. Из них более 69% выступили против введения пошлин со стороны Вашингтона.

Вашингтон обнародовал планы ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. 15 июня министерство финансов Китая объявило о введении 25-процентной пошлины на 659 товаров из США. Это стало ответом на аналогичное решение президента США Дональда Трампа о вводе 25-процентных пошлин на товары из Китая, что затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Введение пошлин президент США Дональд Трамп объяснил воровством КНР американской интеллектуальной собственности.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 13.07.18

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