Американские компании осудили Трампа за торговую войну с Китаем

Американские компании, работающие на китайском рынке, выступили против торговой войны с Китаем. Заявление опубликовано Американской торговой палатой в КНР. На сегодняшний день на китайском рынке оперируют 434 компании. Из них более 69% выступили против введения пошлин со стороны Вашингтона.

По словам руководителя торговой палаты Кеннета Джаррета, в настоящий момент компании передают информацию о последствиях эскалации торговых трений в головные офисы, что «позволит создать реальную картину происходящего и продемонстрировать негативные эффекты», передает ТАСС.

Как писал «Новый День», ранее стало известно о планах Вашингтона ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. 15 июня министерство финансов Китая объявило о введении 25-процентной пошлины на 659 товаров из США. Это стало ответом на аналогичное решение президента США Дональда Трампа о вводе 25-процентных пошлин на товары из Китая, что затронет примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Введение пошлин президент США Дональд Трамп объяснил воровством КНР американской интеллектуальной собственности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.07.18

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