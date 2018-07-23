«Большая двадцатка» назвала важнейшие риски для мировой экономики

«Большая двадцатка» (G20) назвала основные риски для мировой экономики. В частности, эксперты считают, что основными краткосрочными и среднесрочными угрозами на сегодняшний день являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, а также неравенство и слабый структурный рост. Такие данные содержатся в коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков G20, которое состоялось в Буэнос-Айресе, сообщает Reuters.

Министры финансов отметили, что мировая экономика продолжает рост, однако развивающиеся страны борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов. На этом фоне глобальный экономический рост продолжает оставаться устойчивым, уровни безработицы находятся на минимуме за последние 10 лет. Тем не менее, отметили министры и главы регуляторов, за последнее время синхронность роста по данным направлениям снизилась.

«Краткосрочные и среднесрочные риски возросли, среди этих рисков – растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитическом плане, глобальная разбалансированность, неравенство и слабый структурный рост, в частности в некоторых развитых экономиках», – отмечается в документе.

В связи с этим стороны намерены «продолжать мониторинг рисков», стремясь смягчить их и «предпринимая действия, если эти риски материализуются». Как передает РИА «Новости», из коммюнике также следует, что многие развивающиеся экономики сейчас «лучше подготовлены к изменяющимся внешним условиям, но они до сих пор сталкиваются с рисками волатильности рынков и оттоков капитала».

По итогам заседания выводы лидеров стран G20, к которым они пришли год назад на саммите в Гамбурге, подтвердились. В частности, тогда представители клуба заявили, что торговля является двигателем глобального экономического роста, а многосторонние торговые соглашения имеют важное значение. «Мы признаем необходимость активизации диалога и действий по смягчению рисков и укреплению доверия [между членами клуба «Большой двадцатки»]», – говорится в документе G20.

Как писал «Новый День», в начале июня эксперты Всемирного банка заявили, что в ближайшие годы мир столкнется с новым экономическим кризисом. Причиной станет политика протекционизма, на которую взяли курс сильнейшие экономики планеты. В новом обзоре «Глобальные экономические перспективы» указывается, что ситуация начнет накаляться после 2019 года. Крупные финансовые кризисы возникают регулярно, примерно раз в десятилетие. В последний раз экономическое развитие замедлилось в 2009 году, значит, пришло время для новых потрясений.

В 2017-2018 годах мировая экономика росла примерно на 3,1% ВВП в год. К 2020 году, по оценкам аналитиков, она снизится до 2,9% ВВП в год. И.о. главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан отмечает, если протекционистская политика приведет к торговым войнам, то последствия могут быть разрушительными. Кроме того, угрожают мировой финансовой стабильности и другие факторы, а именно, растущие риски дефолта развивающихся экономик, ужесточение кредитной политики США и закредитованность государственного и частного секторов, показатели которой уже превысили уровень 2009 года.

Политику протекционизма вернул в мировую повестку президент США Дональд Трамп. Под его руководством Штаты в одностороннем порядке разрывают соглашения, покидают торговые объединения и вводят пошлины на импортные товары. Ранее о новом системном экономическом кризисе, «с которым мир еще не сталкивался», говорил президент России Владимир Путин. «Запущенная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьет по все большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то режим торговых ограничений никогда не будет применяться, что подобные проблемы обойдут их стороной», – отметил глава государства в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме.

Буэнос-Айрес, Иван Гридин

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