Европейские санкции против России продлены еще на полгода

Совет Евросоюза продлил персональные санкции в отношении России до 15 марта 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ограничительные меры продолжать действовать из-за шагов, «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», отметили в Совете ЕС.

Санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций, в числе которых российские политики, силовики, предприниматели, а также руководство ДНР и ЛНР. Ограничительные меры включают в себя заморозку счетов и запрет на въезд на территорию Евросоюза и были введены в марте 2014 года.

Как сообщал «Новый День», накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство в американские выборы. Документ предусматривает автоматическое введение ограничительных мер, если разведка и госдеп смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства в избирательный процесс. Указ может быть применен к физическим и юридическим лицам, а также целым странам. В списке возможных санкций – замораживание активов, ограничение доступа к финансовым институтам, кредитам, инвестициям из США.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 13.09.18

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