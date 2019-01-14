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Понедельник, 14 января 2019, 16:17 мск

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Трамп высказал угрозы в адрес Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил «истощить Турцию экономически», если Анкара решит напасть на сирийских курдов. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, данное обещание американского лидера свидетельствует об ухудшении отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Эксперт считает, что нежелание Турции отказываться от приобретения российской системы ПВО является для США серьезной потерей с имиджевой точки зрения, однако на Анкару подобные меры не подействуют. Владимир Брутер также подчеркнул, что Вашингтон не может сдать курдов «без боя», так как они были главным оружием Трампа в сирийской войне. Такое развитие событий может стать плохим сигналом для всех остальных «союзников» США.

«Курдам много чего обещали, но они так ничего и не получили. Поэтому Штаты, уходя из Сирии, хотят обеспечить их неким пактом о ненападении с третьих сторон», – отметил эксперт в интервью RT.

Вашингтон, Иван Гридин

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