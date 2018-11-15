Разведка США узнала о 13 странах, готовых купить российские ЗРК С-400

В приобретении систем противовоздушной обороны С-400 российского производства, несмотря на угрозу введения санкций со стороны США, заинтересованы не менее 13 государств, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на американскую разведку.

США в рамках законодательства «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) отговаривают страны от покупки российских вооружений, в особенности С-300 и С-400, угрожая применением санкций. При этом американцы настаивают на приобретении оружия собственного производства. В Госдепартаменте заявляют, что благодаря этим действиям, им удалось сорвать контракты с российской оборонкой на миллиарды долларов.

Несмотря на это, в списке желающих приобрести вооружения российского производства насчитывается дюжина государств, среди которых Саудовская Аравия, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.

Как писал «Новый День», в начале октября Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Новая техника обойдется Индии в 5,43 млрд долларов. В итоге страна станет третьим по счету иностранным государством, в котором появятся российские «Триумфы». Ранее контракты на поставку были подписаны с Китаем и Турцией.

В конце августа США заявили о возможности введения экономических санкций в отношении Индии из-за планов закупить у России оружие, в том числе ЗРК С-400. Соответствующее заявление сделал помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.

«Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем… Посмотрите на собственное будущее России – демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами», – сказал Шривер.

Ранее госдеп пригрозил ввести санкции в отношении всех стран, кто решится приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», сославшись на то, что «российские комплексы несовместимы с системами, которые используют страны НАТО». Об этом, в частности, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Между тем, в декабре 2017 года Турция и Россия заключили соглашение о поставках С-400 на сумму более 2 млрд долларов. Обслуживать комплексы будут турецкие специалисты, которые пройдут обучение. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции. США выступали резко против покупки Анкарой российских ЗРК.

С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.11.18

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