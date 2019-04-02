Пентагон заявил о разрыве контрактов по F-35 с Турцией из-за российских С-400

Пентагон заявил о готовности полностью прекратить программу совместного создания самолета F-35 с Турцией в случае покупки Анкарой российских системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, заявил и.о. пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс.

«Соединенные Штаты ясно говорили, что приобретение Турцией С-400 неприемлемо. Таким образом, министерство обороны (США) начало предпринимать шаги, необходимые для обеспечения необходимого планирования и устойчивости цепочки поставок F-35. Мы разрабатываем вторичные источники поставок для произведенных в Турции деталей», – цитирует Саммерса РИА «Новости».

В Анкаре неоднократно заявляли, что не станут реагировать на угрозы США из-за покупки российских систем С-400. По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова Россия вместе с Турцией держит ситуацию на контроле.

«Мы весьма сожалеем о нынешней ситуацией, с которой столкнулось сотрудничество с Турцией по F-35, министерство обороны предпринимает предусмотрительные шаги для того, чтобы защитить общие инвестиции в критически важные технологии. Наш диалог по этому вопросу важен и будет продолжаться», – рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

«Однако, до тех пор, пока власти Турция не откажутся от поставок С-400, США прекратили поставки и деятельность, связанную с предоставлением Турции оперативного потенциала по F-35. Если Турция приобретет С-400, продолжение ее участия в программе F-35 будет под угрозой», – заключил представитель Пентагона.

Как писал «Новый День», Анкара и Москва заключили соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. США в свою очередь предложили Турции купить американские комплексы Patriot за $3,5 млрд. Анкара утверждала, что может отказаться от договоренности с Вашингтоном, если Америка потребует разорвать контракт с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул, что США не должны пытаться повлиять на решения Анкары торговыми мерами, так как у Турции имеются собственные ответные меры. 6 марта госдепартамент США в очередной раз пригрозил Турции отказом в предоставлении передовых технологий, приостановкой участия в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35 и санкциям в случае покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

5 марта американский президент Дональд Трамп решил отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках генеральной системы преференций, объяснив это решение «уровнем экономического развития» Турции.

7 марта Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть варианты приобретения у России зенитных ракетных систем новейшего поколения – С-500. Он также подчеркнул, что сделка по поставкам систем С-400 – дело завершенное, и «все обговорено».

«Тема с С-400 уже завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее. Мы договорились с Россией. Возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500. Все уже согласовано – от кредитных условий до совместного производства, все подписано. Отказаться от сделки было бы безнравственно», – приводит его слова NTV.

США, Иван Гридин

США. Другие новости 02.04.19

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