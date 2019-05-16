Сенат США подготовил антитурецкую резолюцию из-за покупки российских С-400

Группа членов палаты представителей конгресса США подготовила резолюцию, с призывом к властям Турции отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В противном случае Анкаре грозят ограничениями на покупку американских самолетов F-35, сообщает агентство Reuters.

Одним из авторов документа является глава комитета по международным делам палаты представителей Элиот Энгель. Он настойчиво требуют от Турции «не подлизываться к Путину». В Турции между тем заявляют, что не намерены откладывать приобретение российских систем ПВО, несмотря на давление США. Так, вчера, 15 мая, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара постоянно обсуждает этот вопрос с Вашингтоном, однако об отмене сделки с Россией речь не идет. «Ничто не может отсрочить приобретение этих систем», – цитирует главу внешнеполитического ведомства издание Hurriyet.

В США неоднократно заявляли, что С-400 не сможет быть интегрирована в противовоздушную систему НАТО. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает, чтобы Анкара согласилась на покупку американских систем Patriot взамен российских С-400. В Турции при этом заявляют, что скорее полностью откажутся от Patriot, поскольку сделка с Россией выгоднее с финансовой точки зрения.

Как писал «Новый День», в начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.05.19

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