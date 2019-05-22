российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 мая 2019, 10:24 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

США выдвинули ультиматум Турции из-за покупки российских C-400

Фото: Минобороны РФ

США поставили ультиматум Турции в двухнедельный срок разорвать с Россией договор о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 и купить взамен им системы противоракетной обороны Patriot американского производства. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы по поставкам и производству малозаметных новейших самолетов F-35 компании Lockheed Martin. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Кроме того, Вашингтон грозится ввести в отношении Турции дополнительные ограничительные меры. По данным телеканала, это «последнее предложение Государственного департамента». Как писал «Новый День», ранее Анкара неоднократно заявляла, что не будет отказываться от покупки российских ЗРК С-400, первая партия которых должна поступить в Турцию уже в июле.

Американцы подчеркивают, что российские системы не совместимы со стандартами Североатлантического альянса. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь ранее заявлял, что поставляемые в страну российские ЗРК не будут интегрированы в систему ПВО НАТО.

На сегодняшний день Анкара участвует в международной программе США по созданию военных самолетов F-35. Вашингтон негативно относится к сближению Анкары и Москвы и грозится исключить Турцию из программы. В начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.05.19

«Теперь порядок!»: глава Бурятии нанес Крым и Байкал на корейскую карту. / Россиянина, взобравшегося на Эйфелеву башню, отправили в психбольницу. / Клиенты советника Трампа дали показания на Коломойского о подготовке к убийству. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

США готовы платить всему миру за отказ от российского оружия

Трамп отменил торговые льготы для Турции

Сенат США подготовил антитурецкую резолюцию из-за покупки российских С-400

Метки / США

США ввели санкции еще против двух российских оборонных предприятий

Украинские дипломаты выдали депортацию польских евреев за высылку крымских татар

США временно ослабили давление на Huawei

Чешский эксперт объяснил страх Запада перед Россией

США и Британия возмущены фейковыми доказательствами «сербского геноцида»

Huawei обещает обновлять ПО устройств, несмотря на попадание в черный список США

Генсек ООН: ядерные отходы США угрожают отравить Тихий океан

Китайская компания Huawei лишится доступа к сервисам Google

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, США, Турция,

Новости партнеров