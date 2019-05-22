США выдвинули ультиматум Турции из-за покупки российских C-400

США поставили ультиматум Турции в двухнедельный срок разорвать с Россией договор о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 и купить взамен им системы противоракетной обороны Patriot американского производства. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы по поставкам и производству малозаметных новейших самолетов F-35 компании Lockheed Martin. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Кроме того, Вашингтон грозится ввести в отношении Турции дополнительные ограничительные меры. По данным телеканала, это «последнее предложение Государственного департамента». Как писал «Новый День», ранее Анкара неоднократно заявляла, что не будет отказываться от покупки российских ЗРК С-400, первая партия которых должна поступить в Турцию уже в июле.

Американцы подчеркивают, что российские системы не совместимы со стандартами Североатлантического альянса. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь ранее заявлял, что поставляемые в страну российские ЗРК не будут интегрированы в систему ПВО НАТО.

На сегодняшний день Анкара участвует в международной программе США по созданию военных самолетов F-35. Вашингтон негативно относится к сближению Анкары и Москвы и грозится исключить Турцию из программы. В начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.05.19

«Теперь порядок!»: глава Бурятии нанес Крым и Байкал на корейскую карту. / Россиянина, взобравшегося на Эйфелеву башню, отправили в психбольницу. / Клиенты советника Трампа дали показания на Коломойского о подготовке к убийству. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»