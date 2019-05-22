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Среда, 22 мая 2019, 12:26 мск

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Турецкие военные начали изучать управление ЗРК С-400 в России

Фото: Минобороны РФ

Анкара направила в Россию военный персонал для обучения работе на зенитно-ракетных комплексах С-400 «Триумф». Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. «Обучение уже началось», – цитирует его телеканал NTV.

Как писал «Новый День», ранее в Анкаре подчеркивали, что не станут отказываться от покупки «Триумфов», несмотря на угрозы США разорвать контракт о поставках военных самолетов F-35. Первая партия ЗРК С-400 должна поступить в Турцию уже в июле. «Мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена», – заключил Акар.

Сегодня стало известно, что США поставили ультиматум Турции в двухнедельный срок разорвать с Россией договор о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 и купить взамен им системы противоракетной обороны Patriot американского производства. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы по поставкам и производству малозаметных новейших самолетов F-35. Кроме того, Вашингтон грозится ввести в отношении Турции дополнительные ограничительные меры.

Американцы подчеркивают, что российские системы не совместимы со стандартами Североатлантического альянса. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь ранее заявлял, что поставляемые в страну российские ЗРК не будут интегрированы в систему ПВО НАТО.

На сегодняшний день Анкара участвует в международной программе США по созданию военных самолетов F-35. Вашингтон негативно относится к сближению Анкары и Москвы и грозится исключить Турцию из программы. В начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 22.05.19

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