США грозят прекратить обучение турецких летчиков управлению F-35

США намерены приостановить обучение турецких пилотов навыкам управления истребителями F-35 на фоне скорых поставок в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» российского производства, передает «Рейтер» со ссылкой на источники.

По данным агентства, сейчас летчики проходят обучение на авиабазе Luke в Аризоне. Пока неясно, придется ли им покинуть США, если обучение приостановят, или же они смогут остаться на базе до принятия окончательного решения, которое еще не принято.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки «Триумфов», а первая партия должна поступить в июле. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка С-400 турецкой стороне идет с опережением сроков, передает ТАСС. «Никаких задержек нет. Поставка (С-400) осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все по плану», – сообщил Песков.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может ускорить поставки С-400 и передать их до июля, на который была запланирована поставка. Как писал «Новый День», соглашение предусматривает поставку Турции четырех дивизионов С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Против этой сделки выступают США. В Вашингтоне подчеркивают, что российские «Триумфы» не могут быть интегрированы в систему НАТО. Чтобы принудить Анкару отказаться от сделки с Москвой, американская сторона угрожают санкциями, в том числе сворачиванием программы производства и поставки Турции истребителей F-35. Вместо С-400 США предлагают союзнику приобрести более дорогостоящие системы ПВО Patriot американского производства.

В начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу.

Напомним, С-400 «Триумф» – новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.05.19

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