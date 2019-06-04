Эрдоган сделал заявление о поставках российских «Триумфов»

Россия предложила Турции лучшие условия по продаже своих противоракетных комплексов, чем США. Такое заявление президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган сделал перед журналистами после молитвы в честь окончания длительного поста (Ураза-байрам), передает Haberturk.

«США не сделали такого выгодного предложения в отношении комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400», – сказал турецкий лидер, подтвердив намерения о приобретении российских систем. «У нас есть соглашение, у нас есть решимость», – подчеркнул он. Кроме того, президент Турции напомнил, что Анкара создаст совместную с США группу для обсуждения разногласий в отношении поставок российских комплексов.

Как писал «Новый День», 29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция получит комплексы С-400 «Триумф» с опережением изначально намеченного графика. Соглашение предусматривает поставку Турции четырех дивизионов С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Против этой сделки выступают США. В Вашингтоне подчеркивают, что российские «Триумфы» не могут быть интегрированы в систему НАТО. Чтобы принудить Анкару отказаться от сделки с Москвой, американская сторона угрожают санкциями, в том числе сворачиванием программы производства и поставки Турции истребителей F-35. Вместо С-400 США предлагают союзнику приобрести более дорогостоящие системы ПВО Patriot американского производства.

В начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу.

Напомним, С-400 «Триумф» – новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 04.06.19

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