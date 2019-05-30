Турция готова разместить F-35 вне зоны покрытия ЗРК С-400

Посол Турции в США Сердар Кылыч заявил в ходе выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, что американские истребители F-35 планируется разместить в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. «С-400 и F-35 будут размещены в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400», – цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом вновь предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее стало известно, что США готовы прекратить участие Турции в программе закупок истребителей-бомбардировщиков F-35 и применить против Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за приобретения у России зенитных ракетных комплексов С-400. Такое заявление сделала представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Как писал «Новый День», в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия может ускорить поставки С-400 и передать их до июля, на который была запланирована поставка. Соглашение предусматривает поставку Турции четырех дивизионов С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Против этой сделки выступают США. В Вашингтоне подчеркивают, что российские «Триумфы» не могут быть интегрированы в систему НАТО. Чтобы принудить Анкару отказаться от сделки с Москвой, американская сторона угрожают санкциями, в том числе сворачиванием программы производства и поставки Турции истребителей F-35. Вместо С-400 США предлагают союзнику приобрести более дорогостоящие системы ПВО Patriot американского производства.

В начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу.

Напомним, С-400 «Триумф» – новейший зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 30.05.19

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