Трамп отменил торговые льготы для Турции

Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить режим льготной торговли с Турцией, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. В заявлении указано, что льготы решено отменить, исходя из экономического развития Турции. Указ вступает в силу в пятницу, 17 мая.

«Я пришел к выводу, что, учитывая её уровень экономического развития, было бы целесообразным отменить с 17 мая 2019 года обозначение Турции в качестве развивающейся страны-бенефициара», – цитирует заявление Трампа РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее в Пентагоне заявили, что изучают возможность исключения Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика F-35 из-за желания Анкары закупить российские зенитно-ракетные системы С-400.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.05.19

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