Вашингтон грозит Анкаре санкциями в случае покупки российских С-400

Госдепартамент США в очередной раз грозит Турции отказом в предоставлении передовых технологий, приостановкой участия в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35 и санкциям в случае покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

По словам замглавы пресс-службы госдепартамента США Роберта Палладино, санкции против Анкары могут ввести в соответствии с законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Как писал «Новый День», соглашение между Москвой и Анкарой о поставках С-400 было подписано в декабре 2017 года. По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, речь идет о продаже четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита.

Закупка С-400 стала причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Как отмечает РИА «Новости», власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot – эти темы, по мнению Анкары, «не связаны между собой».

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