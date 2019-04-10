Турция подыскивает в России замену американским истребителям F-35

Анкара найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Такое заявление сделал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения», – заверил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Он напомнил, что из США звучат противоречивые заявления по поводу дальнейшего участия Турции в программе F-35. «Нам уже передан четвертый такой самолет», – добавил турецкий министр. Как писал «Новый День», США заявляют о намерении прекратить поставки в страну истребителей F-35 из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Вашингтоне утверждают, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО и обещают санкции за их приобретение.

По мнению наблюдателей, использование Турцией F-35 наряду с комплексами С-400 может привести к раскрытию секретных технологий этих американских «невидимок».

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 10.04.19

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