Эрдоган заявил о корректировке сроков поставки С-400 в Турцию

Сроки поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию могут быть скорректированы. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, С-400 могут оказаться в распоряжении войск раньше запланированного – до июля текущего года, пишет Daily Sabah.

Он также отметил, у многих стран возникли вопросы относительно решения Турции по покупке С-400 у России. «Эта сделка закрыта, все готово. Поставки систем противоракетной обороны С-400 должны были состояться в июле, но это может произойти и раньше», – сказал Эрдоган. Покупка С-400 связана с внешними угрозами безопасности Турции, сделка не направлена против какой-либо страны и никому не позволительно судить о «суверенном выборе Анкары», добавил президент.

По его словам, НАТО, несмотря на требования Турции о поддержке ее обороноспособности, не дало положительного ответа, что привело к тому, что Анкара вынуждена была искать альтернативу. Кроме того, Эрдоган подчеркнул, НАТО рассматривает сделку о поставках С-400 как суверенное решение Анкары, а США придерживаются противоположной позиции, передает РБК. «Мы являемся одной из сильнейших стран – членов НАТО. Когда в наш адрес звучит критика, почему никто не упоминает о Турции в этом ключе? Я имею в виду, почему у одной из сильнейших стран – членов НАТО не должно быть мощных систем ПРО?» – задался вопросом Эрдоган.

Как писал «новый День», соглашение между Анкарой и Москвой о поставках четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд было подписано в декабре 2017 года. Турция станет первой страной – членом НАТО, которая приобретет эту систему. Кроме того, Анкара стремится создать собственные системы противоракетной обороны, поскольку сделка также предусматривает передачу технологий.

Стоит отметить, что США на протяжении двух лет пытаются убедить Турцию приобрести американские системы Patriot взамен С-400 за $3,5 млрд. После того как Эрдоган отказался разорвать контракт с Россией, Пентагон в апреле приостановил поставки истребителей F-35 в Турцию. По данным Reuters, Вашингтон и его союзники опасаются, что радары С-400 научатся отслеживать F-35, что сделает его менее скрытными для российских систем ПРО.

В Анкаре неоднократно заявляли, что не станут реагировать на угрозы США из-за покупки российских систем С-400. В частности, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что США не должны пытаться повлиять на решения Анкары торговыми мерами, так как у Турции имеются собственные ответные меры.

5 марта американский президент Дональд Трамп решил отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках генеральной системы преференций, объяснив это решение «уровнем экономического развития» Турции.

7 марта Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть варианты приобретения у России зенитных ракетных систем новейшего поколения – С-500. Он также подчеркнул, что сделка по поставкам систем С-400 – дело завершенное, и «все обговорено».

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 10.04.19

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