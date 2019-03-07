Эрдоган заявил о желании купить российские ЗРС С-500

Анкара готова рассмотреть варианты приобретения у России зенитных ракетных систем новейшего поколения С-500. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Kanal 24. Он также подчеркнул, что сделка по поставкам систем С-400 – дело завершенное, и «все обговорено».

«Тема с С-400 уже завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее. Мы договорились с Россией. Возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500. Все уже согласовано – от кредитных условий до совместного производства, все подписано. Отказаться от сделки было бы безнравственно», – приводит его слова NTV.

Как писал «Новый День», Анкара и Москва заключили соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. США в свою очередь предложили Турции купить американские комплексы Patriot за $3,5 млрд. Анкара утверждала, что может отказаться от договоренности с Вашингтоном, если Америка потребует разорвать контракт с Россией.

Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул, что США не должны пытаться повлиять на решения Анкары торговыми мерами, так как у Турции имеются собственные ответные меры.

6 марта госдепартамент США в очередной раз пригрозил Турции отказом в предоставлении передовых технологий, приостановкой участия в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35 и санкциям в случае покупки российских зенитных ракетных систем С-400.

Вашингтон требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. 5 марта американский президент Дональд Трамп решил отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках генеральной системы преференций, объяснив это решение «уровнем экономического развития» Турции.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 07.03.19

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