Индия ответила на угрозы США в связи с покупкой российских С-400

Власти Индии осознают, что из-за покупки российских С-400 США могут ввести экономические санкции.Такое заявление сделал начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават, заявил New Indian Express. По его словам, России «не следует беспокоиться» из-за отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.

«Вы (Россия – прим. ред.) можете быть уверены, что хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции, и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то, что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой», – заключил он.

Как писал «Новый День», в минувшую пятницу Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Новая техника обойдется Индии в 5,43 млрд долларов. В итоге страна станет третьим по счету иностранным государством, в котором появятся российские «Триумфы». Ранее контракты на поставку были подписаны с Китаем и Турцией.

В конце августа США заявили о возможности введения экономических санкций в отношении Индии из-за планов Дели закупить у России оружие, в том числе ЗРК С-400. Соответствующее заявление сделал помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.

«Я не могу сказать, что они не будут подпадать под санкции, что будет сделано исключение. Это решение должен сделать президент США, если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала… Не могу сказать вам, что исключение будет сделано», – отметил Шривер. Отдельным пунктом для беспокойства он выделил планы Индии по закупке российских С-400. Шривер также отметил, что Индия имеет давние связи с Россией в оборонной сфере, но США хотят переориентировать Индию на себя.

«Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем… Посмотрите на собственное будущее России – демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами», – сказал Шривер.

Согласно санкционному закону CAATSA, США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия, хотя Пентагон может предоставлять исключения для отдельных стран, напоминает РИА «Новости». Госдепартамент утверждал ранее, что уже убедил ряд стран отказаться от оборонных контрактов с Россией на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

Ранее госдеп пригрозил ввести санкции в отношении всех стран, кто решится приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», сославшись на то, что «российские комплексы несовместимы с системами, которые используют страны НАТО». Об этом, в частности, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Между тем, в декабре 2017 года Турция и Россия заключили соглашение о поставках С-400 на сумму более 2 млрд долларов. Обслуживать комплексы будут турецкие специалисты, которые пройдут обучение. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции. США выступали резко против покупки Анкарой российских ЗРК.

С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Россия и Индия – крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС – российского и советского производства. Как отмечает РИА «Новости», ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.

Дели, Иван Гридин

Дели. Другие новости 08.10.18

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