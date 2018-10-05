Индия покупает российские ЗРС С-400 вопреки угрозам США

Дели (Новый День, Иван Гридин) Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Дели подписал контракт на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 «Триумф», сумма сделки превышает $5 млрд.

Как писал «Новый День», в конце сентября Индия заявила о готовности подписать контракт на поставку российских зенитных комплексов «Триумф» уже в ходе визита Владимира Путина 4-5 октября. Окончательное решение о покупке российских «Триумфов» было принято в ходе состоявшегося недавно заседания национального комитета по безопасности во главе с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Ранее стоимость контракта оценивалась почти в $5,5 млрд. Предполагается, что на первом этапе Индия заплатит лишь 15% этой суммы. Дальнейшая оплата будет производиться по мере поставки: первый дивизион Индия получит через два года после подписания контракта.

В конце августа США заявили о возможности введения экономических санкций в отношении Индии из-за планов Дели закупить у России оружие, в том числе ЗРК С-400. Соответствующее заявление сделал помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.

«Я не могу сказать, что они не будут подпадать под санкции, что будет сделано исключение. Это решение должен сделать президент США, если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала… Не могу сказать вам, что исключение будет сделано», – отметил Шривер. Отдельным пунктом для беспокойства он выделил планы Индии по закупке российских С-400. Шривер также отметил, что Индия имеет давние связи с Россией в оборонной сфере, но США хотят переориентировать Индию на себя.

«Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем… Посмотрите на собственное будущее России – демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами», – сказал Шривер.

Согласно санкционному закону CAATSA, США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия, хотя Пентагон может предоставлять исключения для отдельных стран, напоминает РИА «Новости». Госдепартамент утверждал ранее, что уже убедил ряд стран отказаться от оборонных контрактов с Россией на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

Ранее госдеп пригрозил ввести санкции в отношении всех стран, кто решится приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», сославшись на то, что «российские комплексы несовместимы с системами, которые используют страны НАТО». Об этом, в частности, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Между тем, в декабре 2017 года Турция и Россия заключили соглашение о поставках С-400 на сумму более 2 млрд долларов. Обслуживать комплексы будут турецкие специалисты, которые пройдут обучение. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции. США выступали резко против покупки Анкарой российских ЗРК.

С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Экономика. Другие новости 05.10.18

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