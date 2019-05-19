США готовы платить всему миру за отказ от российского оружия

Американские власти собираются расширить программу денежного поощрения тех стран, которые решат отказаться от закупки российского и китайского оружия.

В рамках Европейской программы стимулирования рекапитализации (ERIP) власти США с 2018 года выделяли средства на покупку американских вооружений государствам, отказавшимся от оружия, произведенного в России, сообщает «Росбалт» со ссылкой на портал Defense One.

Так, Хорватии было предоставлено $25 млн на покупку БМП, а Словакии выделено $50 млн на новые вертолеты.

Теперь Вашингтон намерен расширить программу на весь мир и платить компенсации за отказ не только от российского оружия, но и китайского.

Тем временем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на попытки США сорвать поставку в страну российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил о возможности совместного с Россей производства новейшего ЗРК С-500. Он заверил, что поставки С-400 начнутся в срок. Затем пойдет речь и об С-500, в том числе их совместном производстве, добавил Эрдоган в эфире турецкого телевидения.

Турецкий лидер при этом выразил уверенность, что США выполнят все обязательства по поставке истребителей-бомбардировщиков F-35 в Турцию, несмотря на закупку С-400. По его словам, Вашингтон уже передал Турции пять F-35, обучение на которых в США проходят турецкие летчики, передает РИА «Новости».

Ранее в Пентагоне заявили, что изучают возможность исключения Турции из программы создания истребителя F-35 из-за желания Анкары закупить российские зенитно-ракетные системы С-400.

Как сообщал «Новый День», в начале апреля Анкара заявила, что найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Соответствующее заявление сделал Мевлют Чавушоглу. «Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран», – сказал политик.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что С-400 не сможет быть интегрирована в противовоздушную систему НАТО. По мнению наблюдателей, использование Турцией F-35 наряду с комплексами С-400 может привести к раскрытию секретных технологий этих американских «невидимок». Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Анкара согласилась на покупку американских систем Patriot взамен российских С-400. В Турции при этом заявляют, что скорее полностью откажутся от Patriot, поскольку сделка с Россией выгоднее с финансовой точки зрения.

Соглашение между Анкарой и Москвой о поставках четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд было подписано в декабре 2017 года. Турция станет первой страной – членом НАТО, которая приобретет эту систему. Кроме того, Анкара стремится создать собственные системы противоракетной обороны, поскольку сделка также предусматривает передачу технологий. США на протяжении двух лет пытаются убедить Турцию приобрести американские системы Patriot взамен С-400 за $3,5 млрд.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 18.05.19

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