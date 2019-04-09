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Вторник, 9 апреля 2019, 10:47 мск

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США грозят Египту санкциями за покупку российских Су-35

Фото: Минобороны РФ

США предостерегли Египет от закупки российских многофункциональных истребителей Су-35, пригрозив введением санкций. Об этом заявил представитель Белого дома на брифинге, посвященном встрече американского президента Дональда Трампа с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, которая пройдет 9 апреля.

Чиновник напомнил, что в США действует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предусматривает ответные меры против тех стран, которые заключают сделки с организациями из российского оборонного или разведывательного сектора.

При этом представитель администрации США подчеркнул, что у Вашингтона нет большой гибкости в рамках закона CAATSA. По его словам, если страны желают сохранить и дальше развивать военное сотрудничество с США, то они должны знать, что Вашингтон очень ограничен в том, чтобы смягчить последствия применения этого закона. И поэтому им стоит очень внимательно отнестись к CAATSA, указал чиновник Белого дома, передает РИА «Новости».

Напомним, в середине марта сообщалось о заключении между Россией и Египтом контракта на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35. Источники газеты «Коммерсантъ» отмечали, что соглашение вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки начнутся в 2020-2021 годах. Точное число боевых машин, которые получит Египет, не уточнялось, отмечалось, что их будет «свыше двух десятков».

Однако глава «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев в конце марта опроверг информацию о подписании контракт на поставку Су-35 Египту. В ведомстве в то же время заявили о готовности поставить вооружение Каиру.

Истребитель Су-35 создан в результате глубокой модернизации Су-27СМ3. Самолет получил новое крыло, двигатель, авионику и систему управления. Будучи самолетом поколения 4++, Су-35 является переходной машиной к истребителям 5-го поколения. Сверхманевренный истребитель Су-35 способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса «воздух-воздух», а также ряд авиационных средств поражения класса «воздух-земля». Он предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий и др.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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