Египет закупает у России крупную партию истребителей Су-35 и вооружение к ним

Россия подписала контракт с Египтом на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Само соглашение, указывает издание, вступило в силу в конце 2018 года, сами поставки начнутся в 2020-2021 годах. Точное число боевых машин, которые получит Египет, не сообщается, известно лишь, что их будет «свыше двух десятков». Африканская страна также получит средств авиационного поражения на сумму около $2 млрд. Общая стоимость контракта также держится в секрете. По словам источников издания, подобное сотрудничество с Египтом «гарантирует загрузку мощностей производителя машины – Комсомольского-на-Амуре авиационного завода – на несколько лет вперед». В федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорте» – экспортере российских вооружений – от комментариев отказались.

Египет остается одним из крупнейших покупателем российского вооружения, отмечает РБК. По итогам 2017 года он занимал первое место среди других стран Африки с объемом закупок в $6,2 млрд. Каир активно занялся собственным перевооружением после прихода к власти в ходе госпереворота в 2013 году Абделя-Фаттаха ас-Сиси, который сместил Мохаммеда Мурси. Так, Египет уже получает от России различные системы противовоздушной обороны, артиллерию, стрелковое оружие, истребители МиГ-29М/М2 и боевые вертолеты Ка-52.

Как отмечают в Минобороны РФ, истребитель Су-35 создан в результате глубокой модернизации Су-27СМ3. Самолет получил новое крыло, двигатель, авионику и систему управления. Будучи самолетом поколения 4++, Су35 является переходной машиной к истребителям 5-го поколения. Сверхманевренный истребитель Су-35 способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса «воздух-воздух», а также ряд авиационных средств поражения класса «воздух-поверхность». Он предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий и др.

Москва, Иван Гридин

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