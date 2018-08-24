США назвали срок введения новых антироссийских мер и пригрозили санкциями всему миру

Новые американские санкции против России, связанные с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вступят в силу 27 августа после публикации уведомления о введении ограничительных мер на сайте официального журнала правительства США. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на американский госдеп.

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства Штатов, 22 августа истек уведомительный срок, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием, в течение которого был подписан соответствующий документ о введении санкций. Как ожидают в госдепе, он будет опубликован 27 августа.

Как сообщал «Новый День», 8 августа администрация США объявила о планах ввести санкции в отношении России по «делу Скрипалей», обвинив Москву в использовании химоружия. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что в РФ уничтожены все запасы химического оружия.

Первый пакет ограничительных мер предполагает запрет поставок в Россию электронных устройств, комплектующих и других товаров, которые могли быть использованы в оборонной промышленности, а также новейшего оборудования для добычи нефти и газа. Второй пакет санкций может быть введен через 90 дней. Он предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго блока санкций, если Россия даст гарантии неприменения химического оружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах». На фоне ожидания новых ограничительных мер российский рубль слабеет в последние дни: доллар на торгах на Московской бирже накануне превысил 69 рублей, евро приблизился к отметке 80 рублей.

Стоит отметить, что в начале августа несколько американских сенаторов внесли в конгресс законопроект, усиливающий санкции против России. В числе антироссийских мер – запрет операций с новым госдолгом РФ и блокирование долларовых операций в США семи российским банкам, в том числе государственным – Сбербанку, ВТБ и ВЭБу.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расценил дальнейшее усиление американских санкций как объявление экономической войны со стороны США. В Кремле, в свою очередь, назвали увязывание новых санкций США с инцидентом в Солсбери незаконным и неприемлемым и пообещали зеркальный ответ.

Тем временем, в американском госдепе пригрозили ввести санкции в отношении всех стран, кто решится приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», сославшись на то, что «российские комплексы несовместимы с системами, которые используют страны НАТО». Об этом, в частности, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Напомним, в декабре 2017 года Турция и Россия заключили соглашение о поставках С-400 на сумму более 2 млрд долларов. Анкара покупает две батареи ЗРК. Обслуживать комплексы будут турецкие специалисты, которые пройдут обучение. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции. США выступали резко против покупки Анкарой российских ЗРК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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