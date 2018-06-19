Сенат США подготовил антитурецкие санкции из-за покупки российских С-400

Сенат США проект оборонного бюджета на 2019 год. Документ предусматривает введение санкций в отношении Турции в случае закупки российских зенитно-ракетных комплексов C-400.

«Если Анкара закупит системы противовоздушной обороны С-400 у РФ, такая закупка будет представлять собой крупную сделку, подпадающую под раздел 231 (а) Закона о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии 2017 года, и президент должен будет добросовестно применить этот Закон путем введения и применения санкций… в отношении любого физического или юридического лица, которое будет причастно к такой крупной сделке», – следует из документа.

Проект оборонного бюджета – один из двух, которые сейчас находятся на рассмотрении американских законодателей, отмечает РИА «Новости». Второй проект инициирован нижней палатой и уже утвержден ею. Два законопроекта впоследствии будут сведены в один, который и будет вынесен на окончательное голосование. В тексте варианта бюджета нижней палаты также упоминается С-400, однако там речь идет не о санкциях, а о зависимости поставок Турции американских вооружений от закупки российский системы.

Как писал «Новый День», ранее Анкара заявила о готовности применить российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», если это потребуется. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Турция на протяжении многих лет вела переговоры о поставках аналогичных комплексов из США, однако безрезультатно. Турция «устала» от этого, отметил он, подчеркнув, что Россия, напротив, отреагировала на запросы Анкары «довольно привлекательным предложением».

США и представители НАТО неоднократно выражали недовольство договоренностями Анкары с Москвой о поставках «Триумфов». Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку Анкаре 100 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму более 11 миллиардов долларов.

Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 сводит к минимуму внешнюю зависимость Турции, ранее заявлял глава МВД страны Сулейман Сойлу. Он отмечал, что закупка российских ПВО не имеет ничего общего с политикой и является требованием национальных интересов Турции. По словам Министра, Турция неспособна отразить ракетный удар по своей территории. Однако российские ЗРК усилят мощь систем ПВО и позволят устранить вероятные угрозы со стороны зарубежных стран. По словам Сойлу, страны, отказавшиеся поставлять Анкаре современные системы ПВО, стремятся ослабить ее военный потенциал.

Позже зарубежные СМИ написали, что США отказываются от сделки с Турцией по продаже самолётов F-35. В итоге Анкара может заинтересоваться российскими новейшими Су-57, которые составляют прямую конкуренцию американцам, писало издание Business Insider. Хотя эксперты и сомневаются в целесообразности такого шага, если Анкара на самом деле купит российские истребители, для НАТО это может стать кошмаром.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.06.18

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