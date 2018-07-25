Напряжение растет: Конгресс США отказал Анкаре в поставках истребителей F-35

Конгресс США принял решение заморозить поставки истребителей пятого поколения F-35 в Турцию. Основанием стало намерение Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», пишет The Washington Times.

Такая поправка содержится в финальном варианте оборонного бюджета США на 2019 год. Изменения утвердили обе палаты конгресса. Окончательное решение о судьбе F-35 будет принято после того, как Пентагон проанализирует последствия отмены поставок.

По данным The Hill, ведомство должно в течение 90 дней предоставить конгрессу доклад о последствиях прекращения участия Турции в программе F-35 в части отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Как писал «Новый День», в декабре 2017 года Турция и Россия заключили соглашение о поставках С-400. Анкара покупает две батареи ЗРК. Обслуживать комплексы будут турецкие специалисты, которые пройдут обучение. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно выражали недовольство договоренностями Анкары с Москвой о поставках «Триумфов». Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку Анкаре 100 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму более 11 млрд долларов.

Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 сводит к минимуму внешнюю зависимость Турции, ранее заявлял глава МВД страны Сулейман Сойлу. Он отмечал, что закупка российских ПВО не имеет ничего общего с политикой и является требованием национальных интересов Турции. По словам Министра, Турция неспособна отразить ракетный удар по своей территории. Однако российские ЗРК усилят мощь систем ПВО и позволят устранить вероятные угрозы со стороны зарубежных стран. По словам Сойлу, страны, отказавшиеся поставлять Анкаре современные системы ПВО, стремятся ослабить ее военный потенциал.

Позже зарубежные СМИ написали, что США отказываются от сделки с Турцией по продаже самолётов F-35. В итоге Анкара может заинтересоваться российскими новейшими Су-57, которые составляют прямую конкуренцию американцам, писало издание Business Insider. Хотя эксперты и сомневаются в целесообразности такого шага, если Анкара на самом деле купит российские истребители, для НАТО это может стать кошмаром.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.07.18

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