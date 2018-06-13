Анкара готова применить российские комплексы С-400 «Триумф»

Анкара готова применить российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», если это потребуется, Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Hurriyet Daily News. «В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что же мы будем с ними делать, если не использовать?» – сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Анкара на протяжении многих лет вела переговоры о поставках аналогичных комплексов из США, однако безрезультатно. Турция «устала» от этого, отметил он, подчеркнув, что Россия, напротив, отреагировала на запросы Анкары «довольно привлекательным предложением».

«Они (русские – прим. ред.) сказали, что даже пойдут на совместное производство. Они предложили нам довольно хорошие условия предоставления займа», – заявил Эрдоган. США и представители НАТО неоднократно выражали недовольство договоренностями Анкары с Москвой о поставках «Триумфов». Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку Анкаре 100 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму более 11 миллиардов долларов.

В связи с договоренностями с Москвой группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении этих поставок, напоминает РИА «Новости». Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что, если сделку по истребителям заблокируют, Анкара примет ответные меры, среди которых назвал сотрудничество в этой области с Россией.

Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 сводит к минимуму внешнюю зависимость Турции, ранее заявлял глава МВД страны Сулейман Сойлу. Он отмечал, что закупка российских ПВО не имеет ничего общего с политикой и является требованием национальных интересов Турции. По словам Министра, Турция неспособна отразить ракетный удар по своей территории. Однако российские ЗРК усилят мощь систем ПВО и позволят устранить вероятные угрозы со стороны зарубежных стран. По словам Сойлу, страны, отказавшиеся поставлять Анкаре современные системы ПВО, стремятся ослабить ее военный потенциал.

Напомним, кредитное соглашение по С-400 между Москвой и Анкарой было подписано в декабре прошлого года. Турция купит за 2,5 миллиарда долларов две батареи этих комплексов. Обслуживать их будет турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 13.06.18

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