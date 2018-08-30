США навязывают Индии дружбу в обмен на отказ от российского оружия

США заявили о возможности введения экономических санкций в отношении Индии из-за планов Нью-Дели закупить у России оружие, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400. Соответствующее заявление сделал помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.

«Я не могу сказать, что они не будут подпадать под санкции, что будет сделано исключение. Это решение должен сделать президент США, если он увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала… Не могу сказать вам, что исключение будет сделано», – отметил Шривер.

Отдельным пунктом для беспокойства он выделил планы Индии по закупке российских С-400. Шривер также отметил, что Индия имеет давние связи с Россией в оборонной сфере, но США хотят переориентировать Индию на себя.

«Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем… Посмотрите на собственное будущее России – демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами», – сказал Шривер.

Согласно санкционному закону CAATSA, США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия, хотя Пентагон может предоставлять исключения для отдельных стран, напоминает РИА «Новости». Госдепартамент утверждал ранее, что уже убедил ряд стран отказаться от оборонных контрактов с Россией на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

Напомним, зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 «Триумф» (а также фрегатов проекта 11356) в октябре 2016 года. По данным открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около 6,5 млрд долларов. Позднее Россия пошла на уступки и снизила цену на ЗРК.

Поставки С-400 в Индию могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца текущего года.

Как писал «Новый День», ранее госдеп пригрозил ввести санкции в отношении всех стран, кто решится приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф», сославшись на то, что «российские комплексы несовместимы с системами, которые используют страны НАТО». Об этом, в частности, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Напомним, в декабре 2017 года Турция и Россия заключили соглашение о поставках С-400 на сумму более 2 млрд долларов. Обслуживать комплексы будут турецкие специалисты, которые пройдут обучение. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции. США выступали резко против покупки Анкарой российских ЗРК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.08.18

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