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Понедельник, 16 июля 2018, 15:10 мск

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Китай подал иск в ВТО из-за новых пошлин США

Фото: Синьхуа

Пекин инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с планами США ввести дополнительные пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе Вашингтон заявил о намерении ввести дополнительные ограничения в размере 10% на товары из Китая годовым объемом поставок в 200 млрд долларов. В Пекине эти действия назвали неприемлемыми и пообещали незамедлительно обратиться в ВТО.

В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые планировалось ввести дополнительные импортные пошлины. Это стало реакцией на якобы имевшие место нарушения со стороны Китая интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов. В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые сборы.

В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 млрд долларов. Пошлины начнут взимать с 6 июля.

Китай, в свою очередь, сразу же объявил, что введет 25% ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 млрд долларов, отмечает РИА «Новости». Таможенная пошлина начнет частично действовать также с 6 июля.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 16.07.18

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Метки / Китай

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