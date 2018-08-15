США, Китай и Россия могут случайно начать ядерную войну

Причиной начала глобальной ядерной войны может стать случайность. Об этом пишет американский журнал National Interest. По мнению экспертов, системы отслеживания пусков баллистических ракет настолько несовершенны, что могут выдать неверную информацию, которая в свою очередь послужит мотивом для ответного удара.

В настоящее время мировые державы используют одни системы наблюдения как за пусками ракет с ядерными боеголовками, так и за применением неядерного оружия. Такое совмещение целей может привести к тому, что пуск обычной ракеты будет расценен как ядерный удар.

При этом ядерное вооружение КНР, РФ и США размещается там же, где и обычное, чтобы было сложнее отследить пуски ракет. Таким образом, повышается риск неверного определения применения оружия, что может случайно привести к началу глобального конфликта.

Кроме того, National Interest указывает на сокращение систем наблюдения за счет снятия с вооружения устаревшей техники, а также недостаточное количество специализированных военных спутников.

По мнению специалистов, снизить риски могла бы развернутая сеть спутников отслеживания пусков, которая учитывала бы только применение ядерного арсенала и игнорировала обычные ракеты. Однако из-за больших финансовых затрат вероятность создания подобной системы невелика.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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